Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kaplan, "Ömürcan Artan ve Arda Kızıldağ, Gençlerbirliği'nin çok paralar kazanacağı iki futbolcu... Arda'yı alan kârlı olur. Çünkü bu dönemde alınmazsa, her dönem üstüne koyarak gider; fiyatı da o ölçüde artar. Arda'yı Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor istiyor. Ömürcan için de Galatasaray'ın teklifi olduğunu biliyorum. Türk oyuncular daha önemli, önümüzdeki sezonlarda yabancı oyuncu sayısı düşecek. Özellikle Arda üstüne daha çok geliyor. Ömürcan, büyük takımlardan hangisine götürürsen götür rahat oynar. Arda'ya 'seni isteyen üç takımdaki stoperlere bak kararına ona göre ver' dedim. Herkesin gönlünde bir arslan yatar. Galatasaray'daki stoperleri düşünürsen, ben Arda'nın yerinde olsam Galatasaray'ı tercih ederim; çünkü yabancı stoperlerin gitme ihtimali var. 11'de oynayabilecek düzeyde stoper yok. Galatasaray'daki şansı daha yüksek. Galatasaray'da bir maç oynasın bir daha formayı bırakmaz. Beşiktaş da Arda için ısrarcı" dedi.

"TAYLAN ANTALYALI VE İRFAN CAN MİLLİ TAKIMDA DİREKT OYNAR"

Taylan Antalyalı ve İrfan Can Kahveci'nin de teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Kaplan, "Taylan Antalyalı'nın bugün sergilediği performans asla sürpriz değil. Ben Gençlerbirliği'deyken, Kayseri Erciyesspor'a transferi vardı. 'Gitme bizimle kal, bir sezon sonra daha güçlü gidersin' dedim. Beni dinledi. Geldiği nokta çok önemli. Galatasaray'ın kilit oyuncusu oldu. Şenol Güneş, milli takımda Taylan ve İrfan Can'dan yana kullanır. Şenol hoca ile Arda Kızıldağ'ı da konuştum. Sonrasında Ümit milli takıma alındı. Fenerbahçe teknik direktörü olsam, sakatlanmadığı sürece İrfan Can Kahveci'yi sürekli 11'de oynatırım. Orta sahadaki üçlüden bir tanesi mutlaka İrfan olmalı " şeklinde konuştu.