Galatasaray'dan ayrıldığını geçtiğimiz günlerde açıklayan 18 yaşındaki Mustafa Kapı, resmen Lille takımına transfer oldu. Bu sezon Burak Yılmaz'ı da kadrosuna katan Lille böylece 4. Türk oyuncuyu bünyesine dahil etmiş oldu. Daha önce Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik transferleri gerçekleşmişti









Mustafa Kapı için sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Lille, daha sonra Burak Yılmaz'ın yer aldığı bir video paylaştı.







