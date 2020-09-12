Mustafa Kapı resmen Lille'de

Son dakika...Galatasaray'dan ayrıldığını geçtiğimiz günlerde açıklayan 18 yaşındaki Mustafa Kapı, resmen Lille takımına transfer oldu. Bu sezon Burak Yılmaz'ı da kadrosuna katan Lille böylece 4. Türk oyuncuyu bünyesine dahil etmiş oldu. Daha önce Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik transferleri gerçekleşmişti.

12 Eylül 2020, Cumartesi 21:44 Son Güncelleme:
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Mustafa Kapı resmen Lille'de

Galatasaray'dan ayrıldığını geçtiğimiz günlerde açıklayan 18 yaşındaki Mustafa Kapı, resmen Lille takımına transfer oldu. Bu sezon Burak Yılmaz'ı da kadrosuna katan Lille böylece 4. Türk oyuncuyu bünyesine dahil etmiş oldu. Daha önce Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik transferleri gerçekleşmişti



Mustafa Kapı için sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Lille, daha sonra Burak Yılmaz'ın yer aldığı bir video paylaştı.



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