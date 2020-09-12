Mustafa Kapı resmen Lille'de
Son dakika...Galatasaray'dan ayrıldığını geçtiğimiz günlerde açıklayan 18 yaşındaki Mustafa Kapı, resmen Lille takımına transfer oldu. Bu sezon Burak Yılmaz'ı da kadrosuna katan Lille böylece 4. Türk oyuncuyu bünyesine dahil etmiş oldu. Daha önce Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik transferleri gerçekleşmişti.
Galatasaray'dan ayrıldığını geçtiğimiz günlerde açıklayan 18 yaşındaki Mustafa Kapı, resmen Lille takımına transfer oldu. Bu sezon Burak Yılmaz'ı da kadrosuna katan Lille böylece 4. Türk oyuncuyu bünyesine dahil etmiş oldu. Daha önce Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik transferleri gerçekleşmişti
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1304850682974023680
Mustafa Kapı için sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Lille, daha sonra Burak Yılmaz'ın yer aldığı bir video paylaştı.
https://twitter.com/losclive/status/1304851373469696004?s=20