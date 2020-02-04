Mustafa Kapı: Popülerliği taşıyamadım

İlk kez 14 yaşında, Riekerink döneminde Levski Sofya ile oynanan hazırlık maçında Galatasaray forması giyen Mustafa Kapı, Tam Saha Dergisi’ne verdiği röportajda kariyer planlarını anlattı. Sezon sonunda kontratı bitecek olan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Önceliğim Galatasaray. Bu kulüp bana 16 yaşında forma verdi. Galatasaray’a hizmet edip, sonrasında Avrupa’ya gitmek istiyorum” diye konuştu. Kendisine Ozan Kabak’ı örnek aldığını belirten Mustafa Kapı, şöyle devam etti:

‘Ozan Kabak çok farklı’

“Ozan Kabak benim için güzel bir örnek. Gerçi kendisi biraz erken gitti ama olsun... Dört sene aynı odada kaldık, beraber yedik içtik. Kendisini nasıl geliştirdiğine yaşayarak şahit oldum. Farklı bir futbolcuydu. Hem okulu hem de futbolu beraber götürdü mesela. Fen Lisesi mezunu. Kitap okur, film izler. Enelektüel bir tarafı var. Yabancı dili iyi. Ben de onun yolundan gitmeye çalışıyorum. Burada oynayıp şampiyonluk yaşayıp yurt dışına gitmek istiyorum.”

‘Çalışmıyor mu dediler’

“Riekerink döneminde A takım formasını giydim. O formayı giydikten sonra açık konuşmak gerekirse popülerliği taşıyamadım. Böyle bir şey oldu bende... 5- 6 ay psikolojim bozuldu. Üzerimde çok fazla ilgi oldu. Herkes benimle fotoğraf çektirmek, tanışmak istedi. Sonra U15’te, U16’da devam edince herkes, ‘Ne oldu bu çocuğa... Çalışmıyor mu?’ diye konuşmaya başladı. Kötü yorumlar oldu. Bunlar ister istemez insanı düşürüyor. Çok yıprandım o dönem ama hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım.”

‘Fatih hoca büyük şans’

“Fatih hocanın Galatasaray’da olması, bizim gibi gençler için büyük şans. Gerçekten bu işin ustası... Her maçımızı izliyor. Ben daha önce böyle bir ilgi görmedim. Fatih hoca çok ilgileniyor altyapıyla... Bizim de bunu iyi değerlendirip, çalışmamız lazım.”

‘Neymar’a benzetiyorlar’

“Yurt dışında La Liga’yı çok beğeniyorum. İngiltere demeyeceğim çünkü orası tempolu ve sert. Benim gibi oyuncular için La Liga daha uygun görünüyor. Takım arkadaşlarım, oyun olarak değil ama tip olarak beni Neymar’a benzetiyor.”