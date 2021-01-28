Türkiye'de her geçen yıl yeni ve kaliteli genç oyuncular yetişiyor. Gelecek vaat eden bu oyuncuların biri de Mustafa Kapı. Mustafa Kapı'nın daha önce bir A takım tecrübesi olmamıştır. Mustafa Kapı Denizlispor ve Galatasaray 'ın altyapılarında oynadıktan sonra, Lille B takımına transfer olmuştur.

Mustafa Kapı nereli ve kaç yaşında?

8 Ağustos 2002 tarihinde Denizli'de dünyaya gelen Mustafa kapı, 2021 yılının başı itibariyle 18 yaşındadır. Türkiye'nin genç milli takımlarında da uzun yıllardır forma giymekte olan Mustafa Kapı, orta saha mevkiinde oynamaktadır. Boyu 175 cm olan futbolcunun menajerlik görevini ise Ergezen Menajerlik ve Danışmanlık şirketi üstlenmektedir. Oyuncu gerektiğinde merkez orta sahada, orta sahanın sağında ya da on numara pozisyonunda da oynayabilmektedir.

Mustafa Kapı hangi takımlarda oynadı?

Mustafa Kapı'nın futbolculuk kariyerinde oynadığı takımları ve tarihleri şu şekilde sıralayabiliriz:

7 Ocak 2014 tarihinde Denizlispor altyapısından Galatasaray altyapısına transfer olmuştur.

1 Temmuz 2016 tarihinde Galatasaray altyapısından Galatasaray U16 takımına yükselmiştir.

1 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray U16 takımından Galatasaray U17 takımına yükselmiştir.

1 Temmuz 2018 tarihinde Galatasaray U17 takımından Galatasaray U19 takımına yükselmiştir.

19 Ağustos 2020 tarihinde Galatasaray U19 takımından LOSC Lille B takımına, 300 bin Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştur.

Mustafa Kapı aynı zamanda 2015 yılından bu yana genç milli takımlarda forma giymektedir. Mustafa Kapı'nın genç milli takımlardaki performansı ise şu şekildedir:

Türkiye U14 - 3 maç

Türkiye U15 - 11 maç, 1 gol

Türkiye U16 - 15 maç, 1 gol

Türkiye U17 - 13 maç, 1 gol

Türkiye U18 - 5 maç

Türkiye U19 - 3 maç

Mustafa Kapı 2021 yılında hangi takımda oynuyor?

Mustafa Kapı 7 Ocak 2014 ve 19 Ağustos 2020 tarihleri arasında Galatasaray altyapısı ve genç takımlarında oynadıktan sonra, 19 Ağustos 2020 tarihinde 300 bin Euro bonservis bedeli ile LOSC Lille B takımına transfer olmuştur. Mustafa Kapı aktif futbol kariyerini bu takımda sürdürmeye devam etmektedir.

Mustafa Kapı'nın maaşı ne kadar?

Mustafa Kapı Galatasaray'dan Lille'e 300 bin Euro yetiştirme bedeli karşılığında transfer olmuştur. Fakat Mustafa Kapı'nın Lille takımından aldığı yıllık maaş konusunda herhangi bir bilgilendirme yapılamamıştır.

Mustafa Kapı'nın yıllara göre piyasa değerleri

1 Temmuz 2018 - Galatasaray - 50 bin Euro

19 Ağustos 2020 - LOSC Lille B - 100 bin Euro

Mustafa Kapı'nın istatistikleri

U14 Ligi - Galatasaray: 4 maç, 1 gol

U15 Ligi - Galatasaray: 29 maç, 21 gol

U16 Ligi - Galatasaray: 25 maç, 20 gol

U17 Ligi - Galatasaray: 26 maç, 14 gol

U19 Ligi - Galatasaray: 41 maç, 8 gol

U21 Ligi - Galatasaray: 4 maç, 1 gol

Mustafa Kapı'nın başarıları

17/18 sezonunda Galatasaray ile Türkiye Süper Lig şampiyonluğu

18/19 sezonunda Galatasaray ile Türkiye Süper Lig şampiyonluğu

18/19 sezonunda Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonluğu

19/20 sezonunda Galatasaray ile Süper Kupa Şampiyonluğu

Tüm bunların dışında Mustafa Kapı Galatasaray'ın 23 Aralık 2018 tarihinde Sivasspor ile oynadığı maçta sahaya çıkmıştır. Bu maçta 16 gün 4 ay ve 15 günlük olan Mustafa Kapı, Galatasaray'ın bir süper lig maçında forma giyen en genç oyuncusu unvanını almıştır. Mustafa Kapı Galatasaray'ın istemesine rağmen kendisi sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray ile sözleşme yenilememiştir ve 17 Şubat 2020 tarihinde kadro dışı bırakılmıştır. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en önemli genç oyunculardan biri olarak karşımıza çıkar.