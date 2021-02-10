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Mustafa Kapı Lille'de kadroya girdi

Milli oyuncular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille takımı sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı'yı da kadrosuna dahil etmişti. 2002 doğumlu genç yetenek Lille'in Fransa Kupası'ndaki Dijon maçı kadrosuna dahil oldu

10 Şubat 2021, Çarşamba 20:28 Son Güncelleme:
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Mustafa Kapı Lille'de kadroya girdi

Milli oyuncular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille takımı sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı'yı da kadrosuna dahil etmişti. 2002 doğumlu genç yetenek Lille'in Fransa Kupası'ndaki Dijon maçı kadrosuna dahil oldu

12 numaralı forma ile kadroya giren Mustafa Kapı, ilk kez resmi maçta görev yapacak



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