Milli oyuncular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille takımı sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı'yı da kadrosuna dahil etmişti. 2002 doğumlu genç yetenek Lille'in Fransa Kupası'ndaki Dijon maçı kadrosuna dahil oldu

12 numaralı forma ile kadroya giren Mustafa Kapı, ilk kez resmi maçta görev yapacak







