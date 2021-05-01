TFF 1. Lig’in 33. haftasında Adanaspor’u 3-2 mağlup eden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da teknik sorumlu Mustafa İzgi, "Oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İyi bir galibiyet aldık, çok mutluyum." dedi. İzgi, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, hedefi olmayan takımların bu tip maçlara motive olmasının zor olduğunu söyledi.

Maçın gelgitlerle dolu olduğunu anlatan İzgi, şöyle konuştu:

"Maça iyi başladık, özellikle ilk yarıyı iyi götürdük. İkinci yarıya rakibimiz daha iyi başladı. Dengeyi buldu, üzerimize daha fazla gelmeye başladı. Sonrasında oyunu dengeledik, devamında maçı beraberliğe taşıdık ve oyuncu arkadaşlarımızın gayretiyle de maçı 3-2 kazandık. Altyapı oyuncularıyla beraber maçı kazanmak beni daha çok mutlu etti. Bu topraklarda yetişen çocukların da bu işi yapabileceklerini gösterdiler. Oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İyi bir galibiyet aldık, çok mutluyum." (AA)