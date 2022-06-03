Spor Toto 1.Lig Play-Off Final karşılaşmasında İstanbulspor, Bandırmaspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig 'e çıkarken, maçın ardından Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig’in kapısından dönen Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Süper Lig’in kapısına bu kadar yaklaşmışken buradan dönmek bizi gerçekten çok üzdü. 11 aydır beraber olduğum oyuncularıma, gösterdikleri mücadelen ve karakterden dolayı teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum; tüm sezon boyunca ve maçtan sonra gösterdikleri destek için. Onlara Süper Lig çok yakışacaktı. Bu sene olmadı. Oyunun çok fazla konuşulacak bir yanı yok. Maça baktığımızda; bir taraf kazanacaktı, bir taraf kaybedecekti. Sevinen, rakip oldu. Onları tebrik ediyoruz. Oyunun genelinde maçı VAR’daki hakem yönetti. Kendisi yönetmedi. Bütün kararları VAR verdi. Fazla maçla ilgili konuşacak bir şey yok. Ortada bir hakem yoktu. Tamamen VAR’ın verdiği kararlarla oyunun sonucu belirlendi. VAR'ın gördüğü ve görmediği diye bakmak lazım. Pozisyonlarla maçın sonucu ortaya çıktı. Üzgünüz. Bandırmaspor bu sene bu kapıdan geçemedi ama inşallah önümüzdeki sene bu taraftarla yine bu kapıyı açıp Süper Lig’e geçmek istiyoruz. Çünkü bu taraftara ve bu yönetime Süper Lig çok yakışacak. Bu sene yapamadık ama önümüzdeki senelerde bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Maçın kırılma anlarıyla ilgili soru üzerine ise Gürsel, “Bu bir final maçı. İstanbul takımı skoru lehine aldığı için biraz öyle toplu durdu. Skoru biz lehimize alsaydık tam tersi olacaktı, biz daha toplu duracaktık. Çünkü artık final. Bunda kaybedecek bir şey yok. Puan maçı olmadığı için o açıkları vermek normal. Çünkü bekleyecek bir pozisyon yok. Maç eleme maçı. Galip gelen şampiyon olacaktı. Tamamen onunla alakalıydı. Biz skoru 1-0 öne taşıyabilseydik, o kararlar bizim lehimize olup biz öne geçseydik o zaman oyunun şekli tamamen değişecekti” cevabını verdi.

İHA



