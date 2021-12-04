Bandırmaspor Teknik Sorumlu Mustafa Gürsel “Öncelikle Gençlerbirliği’ni tebrik ediyorum. Yağmur altında mücadele açısından yüksek bir maç oldu. Kendi sahamızda güzel oynayamadık. Oyunda pas hızını iyi yapamadık. Elimizden gelen yaptık ama oyunsal anlamda istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Penaltı bulmamıza rağmen değerlendiremedik ve psikolojik olarak düştük. Bize yakışmayan 2. Golü de yedik. En azından 1-1 bitirebilirdik. Futbolcularımız elinden geleni yaptılar. Önceki oyunlarımızda sahada istediklerimizi yansıtamadık. Önümüzdeki maça bakıp Ankara’da bunu telafi etmek istiyoruz" dedi.

İHA