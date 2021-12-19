Mustafa Gürsel: Kazanmak kolay değildi

Bursasapor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında 90 dakikayı değerlendirdi. Gürsel, Bursaspor 'un maça konsantre çıktığını ifade etti, şunları söyledi:

"Bursaspor, istekli ve arzulu başladı. Kazanmak kolay değildi. Başardığımız için mutluyuz. Maçın başında istediğimiz organizasyonları yapamadık. Rakibe pozisyon verdik. İkinci yarı pozisyonlara girmeye başladık ve golü de bulduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İstanbulspor maçından iyi bir sonuç alıp devreye girmek istiyoruz''