Mustafa Gürsel: İyi oynamaya çalışan bir takımız

TFF 1. Lig’in 11 haftasında evinde Yılport Samsunspor’u 2-0 mağlup eden Royal Hastanesi Bandırmaspor’da teknik direktör Mustafa Gürsel, güzel bir maç oynadıklarını belirtti. Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, oyun taktiklerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Rüzgarlı havada maç oynadıklarını aktaran Gürsel, şöyle konuştu:

"Oyunun kontrolü ilk yarıda tamamen bizdeydi. Golden öncede pozisyonlar bulduk. İlk yarının uzatma dakikalarında golün gelmesi bizim için moral ve motivasyon anlamında güzeldi. İkinci yarıda ayağa pas olarak oynamaya çalıştık. Bazı bölümlerde zorlandığımız anlar da oldu. Sonlara doğru bulduğumuz golle maçı 2-0 kazandık. İyi oynamaya çalışan bir takımız, oyun kalitemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Oynayarak da sonuç almaya çalışıyoruz. Bunu başardığımız için mutluyuz. Artık Bolu maçına hazırlanacağız. İnşallah devam ederiz." (AA)