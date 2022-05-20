Mustafa Gürsel: Finale çıkmak için elimizden geleni yapacağız

Spor Toto 1. Lig’in 38. ve son haftasında Bandırmaspor deplasmanda İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, iki takımı da Play-Off’ta olduğu için tebrik etti.

Gürsel, “4 takımında hedefi Play-Off’tu. Bugün de oyuncularımızın tamamen düşünceleri ona yönelikti. Bu maça konsantre olmak kolay değil. Çarşambaya odaklandık. Oyunun içinde baktığımızda benim için oyuncuların fiziksel ve zihinsel olarak yıpranmadan maça çıkmalarını düşünüyorduk, değişiklikleri o yönde yaptık. Rakibimiz Eyüpspor oldu, Erzurumspor da olabilirdi. Önemli olan çarşamba gününe hazır gitmek. Finale çıkmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. (İHA)