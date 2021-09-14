Mustafa Gürsel: Bir an önce ayağa kalkmamız lazım

Royal Hastanesi Bandırmaspor’un teknik direktörü Mustafa Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Oyunun kontrolünün ilk yarıda tamamen kendilerinde olduğunu savunan Gürsel, şöyle konuştu: "Geride bir anlık dalgınlık, kalemizde golü görmemize neden oldu. İkinci yarıda da oyuncularım çok istedi ama olmadı. İkinci golde ayağa basılma pozisyonu vardı. Her hafta bariz sonucu etkileyecek kararlar çıkmaya başladı. Maçın kırılma anları bu kararlarda oluyor. Bir an önce ayağa kalkmamız lazım. 4 gün sonra önemli bir maça daha çıkacağız. Oyuncularımızı kafa olarak ve vücut olarak en iyi hale getirip, Manisa maçına hazırlanacağız. Bu maçla hayata dönmek istiyoruz."