Mustafa Gürsel: Bandırmaspor camiasına armağan olsun

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında konuk ettiği Kocaelispor’u 1-0 yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor’da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Bu galibiyeti taraftarlarımıza, yönetimimize ve Bandırmaspor camiasına armağan ediyorum." dedi. Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ilk yarıda öne geçtikten sonra 2-3 net pozisyon yakaladıklarını fakat değerlendiremediklerini söyledi.

İkinci yarıda da önemli pozisyonlar yakaladıklarını belirten Gürsel, "Her iki takım adına da kontrollü bir maç oldu. Güçlü bir rakibi yenerek 3 puan aldığımız için memnunum. Bu galibiyeti taraftarlarımıza, yönetimimize ve Bandırmaspor camiasına armağan ediyorum." diye konuştu.

Mustafa Gürsel, maçta sakatlanan savunma oyuncusu Lokman Gör’ün omzunun çıktığını dile getirdi. (AA)