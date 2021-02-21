Mustafa Er: Yükselişe geçeceğimizi ümit ediyorum

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, fiziksel anlamda yetersizliklerinin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Bunu çok acil bir şekilde kapatmamız gerekecek. Bugün üst gruba yaklaşma anlamında çok ciddi bir avantaj kaybettik. Ancak önümüzde çok önemli iki maç oynayacağız. Bu iki karşılaşmayı da kazanıp, üst gruba yaklaşmak ve bu yarışın içinde olmak istiyoruz ki oyuncularımız bunu hak ediyor. Oyuncularıma da bunu söyledim. Bu noktadan sonra bırakacak bir durumumuz yok. Biz gül bahçesinde birbirimizi bulmadık ki zor günde terk edelim. Onlarla beraberiz, ben onlara çok güveniyorum. İnşallah perşembe akşamıyla beraber tekrar bir yükselişe geçeceğimizi ümit ediyorum."