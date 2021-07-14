Teknik Direktör Kazım Akgün'le anlaştıktan sonra Ankara Demirspor forması giyen Hakan Turan'ı kadrosuna dahil eden kırmızı-siyahlılar Altınordu'dan 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Mustafa Emirhan Özyaşar ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde Başkan Taner Kestaneci ile bir araya gelen 20 yaşındaki futbolcu, "Burada olmaktan son derece memnunum. Bana güvenen herkese teşekkür ederim. Bu forma için savaşıp, takımımın başarısı için canla başla mücadele edeceğim" dedi.

TURGUTLU, (DHA)