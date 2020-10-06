Mustafa Durak, Manisa FK’da

Misli.com 2. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Manisa FK, Mustafa Durak'ı kadrosuna kattı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Fikret Taşçı ve Sportif Direktör Taner Savut da yer aldı. Mustafa Durak, kendisini 2 yıllığına Manisa FK’ya bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı. Manisa FK gibi bir takıma geldiği için mutlu olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, “2. Lig’e geldim ama çok büyük bir kulübe geldim. Transferde emeği geçen başta başkanımız ve diğer yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Manisa FK hedefleri olan bir kulüp. Ben de bu hedefler için elimden geleni yapacağım. İnşallah sezon sonunda istediğimiz üst lige çıkacağız” dedi.