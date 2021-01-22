Mustafa Doğan: Mesut Özil jenerasyonunu starıydı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil hakkında yayıncı kuruluş beIN Sport'ta özel bir program yapıldı. Bir dönem Almanya Milli Takımı'nda oynanan bir başka önemli isim aynı zamanda yayıncı kuruluş yorumcusu Mustafa Doğan açıklamalarda bulundu

Mustafa Doğan, "Almanya'da Türk oyuncuların Almanya Milli Takımı'nın seçmesi zor oluyordu. İspanyol, Yunan ya da bir başka ülke oyuncuları için farklı olabilir. Almanya Mesut'u mesela 'rol model' olarak kullandı. En başarılı oyuncu oldu, bir çok maç oynadı, bir çok gol - asist yaptı ve Dünya Kupası'nı kaldırdı"

"Bir dönem reklamda kim oynayacaksa ilk akla gelen Mesut Özil idi. Bu kadar hizmet etmiş bir oyuncu ile yollar böyle ayrılmamalıydı. Zaten 2009'da Ümit Milli Takım olarak şampiyon oldular en büyük başarıydı. Bu jenerasyon daha sonra üst gruba geçti ve bu grubun starı Mesut Özil idi"