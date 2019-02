Mustafa Denizli:'Diagne önemli bir köşe taşıydı'

Kendileri için çok zor bir gece olduğunu belirten Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, “Akhisar son derce istekli bir maç ortaya koydu. Kupa psikolojisi son derece iyi olan bir rakiple oynadık. Akhisar bizim için her zaman güçlü ve değerli bir rakip oldu. Kendi performansını çok zorladı. Biz de bireysel hatalardan goller yedik. Bunun yansımaları çok kolay telafi edilmiyor oyun içerisinde. Neticesinde iki ayaklı maçların en önemli özelliklerinin bir tanesi de dışarıda bulacağız gol ve ya gollerdir. Son anlarda bulduğumuz gol, 3-0’lık skoru bizde bir nebze olsun azalttı. Belki ilk yarıdan gelen çok rahat gol atma çok pozisyona girme özelliğimizi ikinci yarıda biraz zorlayarak bulmaya çalışıyoruz. Neticede futbolcuların neler yapabileceğini defalarca yaşamış bir insanız. İlk yarıdan biraz farklı görüntümüz, üretmede veya sonuca gitmekte zorluk yaşıyoruz. İlk yarıda da goller yiyorduk. Bu akşam yediğimiz gollerde keza öyle. Onun dışında ikinci ayağı olan bir maçı oynayacağız. İkinci maç da son derece zorlu geçecek. Akhisar bizim için her zaman değerli bir takım. Zorlu bir rövanş bizi bekliyor. Bu değerli rakip geçen sene bu kupayı kazanan takım. Onun için çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Belki ligdeki konumu biraz sıkıntılı ama Akhisar bu yolda başarılarını ortaya koymuş bir takım. Her türlü sonuca açık bir rövanş olacak” dedi.

"Diagne önemli bir köşe taşıydı"

Gol yollarındaki sıkıntılarının Diagne’nin transferinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı yönündeki soruya yanıt veren Denizli, “Bunların hepsi olasılıkların içerisinde. Diagne önemli bir köşe taşıydı. Hücumda etkili bir futbolcuydu. Onun performansı çevresini de etkiliyordu. Çok kolay değil böyle 3-5 haftada bu yerleşik düzeni yeni futbolcularımızla değiştirmek. Bir anda aynı çizgiye ulaşmak kolay bir şey değil. O bakımdan bunu telafi etmek mecburiyetindeyiz. İkinci yarının bazı bölümlerinde ortaya koyduğumuz oyun bizim adımıza ümit vericiydi. Skor olarak üzüldük ama neticede neler yapabileceğimizi bir nebze olsun gösterebildik. Tek olumlu tarafımız buydu” diye konuştu.