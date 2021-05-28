TFF 1. Lig'de iki İzmir ekibini karşı karşıya getiren play-off finalinde Altay 1-0 galip gelmişti. Bu sonuçla birlikte tam 18 yıl sonra Süper Lig'e yükselmeyi başaran Altay, bu başarıyı kulüp efsanesi Mustafa Denizli'yle yaşadı.

Şampiyon teknik adam Sabah'a konuştu. Futbola başladığı ve uzun yıllar formasını giydiği Altay'ı Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli, tarifi imkansız bir mutluluk yaşadığını söyledi.

İşte deneyimli hocanın sözleri:

"18 yıl top oynadığım Altay'ı 18 yıl sonra lige çıkarmak bir tesadüf müdür? Bence Allah'ın bir lütfu. Ayrıldıktan sonra fiziksel olarak Altay'da yoktum ama ruhumdan bir dakika olsun bu kulübü çıkarmadım. Çıkaramazdım da… 15 yıl baba evinde yaşadım. Altay'da 18 yıl top koşturdum. Altay bana baba evinden daha fazla yuva oldu. Elde ettiğim büyük başarılarda bana kapıyı açtı."

"SÜPER LİG İÇİN TAKIM BAŞTAN AŞAĞIYA YENİLENMELİ"

"Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şampiyonluklar kazandım. Altay'ı şampiyon yaptıktan sonra gelen tebrik mesajlarını ve telefonları hiçbir zaman görmedim. Maçın ardından 3 binin üzerinde mesaj geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayıp kutladı."

"Hayatımla ilgili bir belgesel çekiliyor. Altay bu belgeselin başlangıç noktasıydı. Bu şampiyonluk ise belgeseli taçlandıracak. Bu takımın baştan aşağı yenilenmesi gerekiyor. Takımın yaş ortalaması 36. Bütçe oluşturabilirsek ve anlaşabilirsek, yepyeni bir Altay kurmayı planlıyoruz."