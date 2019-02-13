Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında takımın yaşadığı performans düşüşünü değerlendiren Denizli, "İlk yarının en pozitif futbolunu oynayan, en fazla gol atan, en fazla pozisyon üreten, kaybettiği maçlarda dahi taraftarlarına, izleyenlere keyif veren Kasımpaşa ikinci yarıya düşündüğümüzün gerisinde başlangıç yaptı" şeklinde konuştu.

"AYAĞA KALKIP DEVAM EDECEĞİZ"

Takımın Avrupa kupalarına katılma hedefi için de Denizli, "Kasımpaşa, Avrupa'ya mutlaka gitmeli hedefiyle başladık. Şu anda ikinci yarı itibarıyla bu hedefin lig ayağında sendeleme yaşıyoruz. Futbol sıkıntıların, mutlulukların çok kısa sürede yaşandığı yarış. Bu camiaya hedeflerimizi gerçekleştirmek için geldik. Başkanımız, yönetimimiz, taraftarlarımız, futbolcularımız, hiçbir şekilde bu düşüncede sapmaya gitmeyecektir. Sendeledik ama düşmeyeceğiz. Ayağa kalkıp devam edeceğiz. 4-5 puan hedefimizin gerisinde kaldık. Önümüzdeki uzun süreç bunları telafi etmek için yeterli süreçtir" dedi.

"GOL KONUSUNDA SIKINTIMIZ VAR"

Zorlu bir dönemin yaşandığını kaydeden Denizli, "Herkes hedeflerine ulaşmak için mücadele ediyor. Bu mücadelenin içinde biz de var. En fazla üretken olduğumuz konularda ikinci yarıda sıkıntı yaşadık ama aşamayacağımız konu değil. Aramıza yeni katılan arkadaşlar oldu, bunların çoğu genç. Gol konusunda sıkıntımız var, bu sıkıntıyı aşacağız. Bu kulübün başarısı için her şeyi yapıyorum. Zaman zaman yaptığımız çalışmalar karşılık bulmayabilir. Bu kırılganlık yaratmaz, böyle bir kırılganlığın ortaya çıkmaması için her türlü çaba gösteriliyor. Sıkıntılı dönemi hep birlikte aşacağız. Önümüzde zorlu dönem var, bu takıma olan güvenimiz sekteye uğramamıştır" şeklinde konuştu.

Mbaye Diagne'nin takımdan ayrılmasıyla oluşun gol sıkıntısıyla ilgili Denizli, "Bir takımın alışkanlıkları vardır. Oyun içindeki hissetmeleri, anlaşmaları, uyum sağlamaları sekteye uğratabilir. Diagne'nin ayrılığı da takım için kısa süreli olsa da böyle bir durumu ortaya çıkarmıştır. Diagne, ilk yarıda bu ligin en fazla gol atan oyuncusu. Çok ufak da olsa bir travma yaratmış olabilir. Gol sıkıntısı çekerseniz ilk gündeme gelecek soru budur" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY İYİ TAKIM"

Süper Lig2in 22'nci haftasında Galatasaray ile oynanacak mücadelede eski öğrencisi Diagne'ye özel özel önlem almaktan çok karşılaşmaya takımsal olarak baktığını dile getiren Denizli, "Kişilere önlem almakla takıma önlem almak arasında farklar vardır. Diagne'nin ne gibi yetenekleri olduğunu biliyoruz, her takım biliyordur. Bazen aldığınız önlemler yeterli olmayabiliyor. Sadece Diagne özelinde düşünmemek lazım. Galatasaray'ın iyi takım olduğunu, kadrosunu güçlendirdiğini biliyoruz. Hiçbir şekilde oyun düşüncemizin dışına çıkmadan Galatasaray'a karşı da öyle mücadele edeceğiz. Her türlü bireysel düşüncelerimizi de ortaya koyacağız" dedi.

"BU HAFTA BENİM İÇİN DE ÖNEMLİ"

Savunma anlamında sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Denizli, "Bireysel hatalar en zor düzeltilecek hatalardır. Üzerinde çalışılması gereken hatalardır. Rakip bireysel hataları çok iyi değerlendirebilecek ayaklara sahip. Bu hafta benim için de önemli. Galatasaray, bugün bu koltukta oturmamı sağlayan bir kulüp. Bendeki algısı, duygusu farklı olan kulüp. Bugün itibarıyla en büyük Kasımpaşalı benim. Türkiye'nin en değerli kulüplerinde görev yapmış biriyim. Mesleğe başladığım kulübün içimdeki yeri çok farklı. Şampiyonluk yaşadığım kulüpler, çalıştığım kulüpler farklıdır. Birçok başarı yaşadığım camialar var" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Mircea Lucescu'nun A Milli Takım'dan ayrılmasını değerlendiren Denizli, "Nasıl gerçekleşti onu bilmiyorum. Milli takım kendisine en sağlıklı hedefi sağlayacak ismi mutlaka bulacaktır. Karar veren bir federasyonumuz var" dedi

"ZAMAN ZAMANBİRÇOK POZİSYON TARTIŞILDI"

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'nun istifasını için de Denizli, "Yusuf Namoğlu gibi hakemliğe yıllarını vermiş bir insanı bezdirip böyle karar almaya itiyorsa bunu kişilerle ilgili olmadığını düşünmek lazım. MHK başkanı, VAR üzerinde etkili olacak konuma sahip değil. Sistemin başında olan insanlarımız çok tecrübeli, bana göre de hatalı kararlar veriyorlar. VAR sistemi, futbolda adaletin tecelli etmesi için getirilen sistem, doğru sistemdir. Doğru sistemde doğru yorumlar yapamazsanız amacına uygun kullanamazsınız. Zaman zaman birçok pozisyon tartışıldı. Futboldaki yorum farkı hakemler arasında farklılık gösteriyor. VAR sistemi oyunu çok fazla kesintiye uğratmadığı sürece iyi sistem."

"YENİ NESİLDE ART NİYETTEN BAHSETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Genç hakemlerin hata yaptığını ancak art niyetli maç yönettiklerini düşünmediğini söyleyen Denizli, "Şimdiki hakemlerimizin son derece dürüst olduğuna inanıyorum. Hata yapıyorlar, yorum hatası yapıyorlar, zaman zaman da korkuyorlar. Hiçbir zaman kafalarının arkasında sonuca tesir edeyim düşüncesi yok. Bizim hakkımız yenmedi mi defalarca yendi. Yeni nesilde art niyetten bahsetmem mümkün değil. Sahada ve ekran başında hata yaptıkları zaman da sorumluluk üstlenen kişi o kurumun başındaki kişidir. Yusuf Namoğlu bu hakkını kullanmıştır" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal, lig başında koydukları hedefe teknik direktör Mustafa Denizli ile birlikte ilerleyeceklerini ve bu hayallerinden vazgeçemediklerini söyledi.

DHA