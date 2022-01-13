Efsane olduğu Altay ile yollarını ayıran teknik direktör Mustafa Denizli, yaptığı yazılı açıklama ile İzmir ekibine veda etti. Mustafa Denizli'nin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Geçtiğimiz nisan ayında göreve çağrıldığım anda her şeyi bir kenara bırakıp, şehrime, yuvama döndüm. Yıl sonunda layık olduğumuz şekilde Süper Lig 'e çıkıp mutlulukların en büyüğünü yaşadık. Süper Lig'de bu sezona çok iyi başlayıp mutlu olduk ancak daha sonra aldığımız sonuçlar bizi ve camiamızı çok üzdü. Bu sonuçlar üzerine başkanımızla bir toplantı yaptık. Başkanımız bu şartlarda yola devam etmememin daha uygun olacağını söyledi. Ben "Karar sizin düşündüğünüzü açıklayın. Önemli olan kulübümüzün iyi olmasıdır gerisi teferruattır" dedim. 1-2 transfer yapabilirsek, bu durumu aşabileceğimizi belirttim. Benim hayatım bu tür mücadelelerle geçti, bunu da aşabiliriz dediysem de değişen bir şey olmadı. Bir-iki defa daha görüştük ve sonuç değişmedi.

Böyle bir ortamda devam edilmesi artık mümkün değil. Artık bir açıklama yapma zorunluluğu doğdu.

Bu belirsizliklerden camiamızın zarar göreceğini ve uzatmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum.

Bu benim için inanılmaz zor ama gerekli bir açıklama. Futbolculuğumda Altay'ın büyük Mustafası, teknik direktörlük kariyerimde Türkiye'nin Mustafa Hoca'sı olarak görüldüysem bunun sebebi yıllardır yürüdüğüm yolda saklıdır.

Bu yol sadece alkış ve başarıların yolu değil... Tökezlediğim oldu, planlarımı gerçekleştiremediğim de oldu...

O nedenle kimse benim başarıdan aldığım payı kabul ederken başarısızlıktan alacağım paydan kaçacağımı düşünmesin.

Ben üzerime düşeni yapıyorum ve camiamızın teknik direktörlük görevinden ayrıldığımı üzülerek paylaşıyorum.

Bu dönemde beraber görev yaptığım sayım başkan ve yöneticilere, teknik ve idari kadroma, futbolcularıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Özellikle sporculuk ve teknik direktörlük görevinde bulunduğum süreçte bana destek ve gurur veren büyük Altay’ın büyük taraftarlarına teşekkürlerim sonsuzdur.

Altaylı olmak için saha içinde olmaya gerek yok. Destek her yerde vardır. Tribünde, taraftarın yanında, camianın içinde..

İzmir’li şairin dediği gibi; ''Ayrılık da sevdaya dahildir''

Saygılarımla"