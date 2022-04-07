Mustafa Denizli TFF başkanlığına aday olacak mı? Flaş açıklama

Nihat Özdemir'in TFF başkanlığından istifa etmesinin ardından yeni başkanın kim olacağı merak konusu haline geldi. Aday olması beklenen isimler arasında yer alan Mustafa Denizli, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Görevden kaçmam"

Birçok kulüp başkanının TFF Başkanı olarak Mustafa Denizli'yi görmek istediği iddia edilirken, tecrübeli teknik adam şunları söyledi: "Böyle bir görev için adımın geçmesi onur verici. Ancak ben talip değilim. Tüm kulüplerin bu yönde bir isteği olursa ve bana ihtiyaç varsa görevden kaçmam."

Adı geçen diğer isimler

TFF başkanlığı için adı geçenlerden bazıları ise Hamit Altıntop, Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Nur Çebi, Göksel Gümüşdağ, Hüsnü Güreli ve Servet Yardımcı. Yeni başkan 16 Haziran'da yapılacak Genel Kurul toplantısında seçilecek.

Ajansspor





İlgili Haberler Trabzonspor şampiyonluğa kayıpsız ulaşmak istiyor



