Mustafa Denizli: “Sendeledik ama düşmeyeceğiz”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Galatasaray maçı öncesi Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Ligin ilk devresi ile ikinci devresine baktıklarında farklı bir Kasımpaşa görüntüsü çizdiklerini belirten Denizli, "Sezonun ilk yarısında en pozitif futbolu oynayan, en fazla gol atan, en fazla pozisyon üreten, kaybettiği maçlarda dahi taraftarlarına, maçı izleyenlere keyif veren Kasımpaşa, sezonun ikinci yarısına düşündüklerimizin tamamen gerisinde bir başlangıç yaptı. Avrupa Kupaları’na mutlaka katılma hedefiyle başladık bu yola. Şu anda ikinci yarı itibarıyla bu hedefin lig ayağında bir sendeleme yaşıyoruz. Futbol sıkıntıların, mutlulukların çok kısa sürede yaşandığı yarış. Bu camiaya, bu kulübe hedeflerimizi gerçekleştirmek için geldik. Başkanımız, yönetimimiz, taraftarlarımız, futbolcularımız, hiçbir şekilde bu düşüncede sapmaya gitmeyecektir. Sendeledik ama düşmeyeceğiz. Ayağa kalkıp devam edeceğiz. Hedeflerimizin 4-5 puan gerisinde kaldık. Önümüzdeki süreç bunları telafi etmek için yeterli bir süreç. Herkes hedeflerine ulaşmak için mücadele ediyor. Bu mücadelenin içinde biz de varız" ifadelerini kullandı.

"Gol konusunda sıkıntımız var"

Gol yollarında büyük bir sıkıntı yaşadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Aramıza yeni katılan arkadaşlar oldu, bunların çoğu genç. Gol konusunda sıkıntımız var, bu sıkıntıyı aşacağız. Bu kulübün başarısı için her şeyi yapıyorum. Zaman zaman yaptığımız çalışmalar karşılık bulmayabilir. Bu kırılganlığa neden olmaz, böyle bir kırılganlığın ortaya çıkmaması için her türlü çaba gösteriliyor. Sıkıntılı dönemi hep birlikte aşacağız. Önümüzde zorlu dönem var, bu takıma olan güvenimiz sekteye uğramamıştır” dedi.

Gol yollarındaki sıkıntının takımın en skoreri olan Diagne'nin gitmesiyle alakalı olup olmadığı yönündeki soruya ise Denizli, "Gayet tabii vardır. Bir takımın alışkanlıkları vardır. Oyun içindeki hissetmeleri, anlaşmaları, uyum sağlamaları sekteye uğratabilir. Diagne'nin ayrılığı da takım için kısa süreli olsa da böyle bir durumu ortaya çıkarmıştır. Diagne, ilk yarıda bu ligin en fazla gol atan oyuncusu. Çok ufak da olsa bir travma çıkarmış olabilir" cevabını verdi.

"Galatasaray karşısında oyun düşüncemizden çıkmayacağız"

Pazar günü oynanacak olan Galatasaray maçında oyun düşüncelerinden sapmadan mücadele edeceklerini dile getiren Denizli, "Kişilere önlem almakla takıma önlem almak arasında farklar vardır. Diagne’nin yetenekleri biliyoruz. Bazen aldığınız önlemler yeterli olmayabiliyor. Sadece Diagne özelinde düşünmemek lazım. Galatasaray'ın iyi takım olduğunu, kadrosunu güçlendirdiğini biliyoruz. Hiçbir şekilde oyun düşüncemizin dışına çıkmadan Galatasaray'a karşı da öyle mücadele edeceğiz. Her türlü bireysel düşüncelerimizi de ortaya koyacağız” dedi.

Bireysel hatalardan çok gol yediklerinin altını çizen Denizli, “Galatasaray bireysel hataları çok iyi değerlendirebilecek ayaklara sahip" yorumunu yaptı.

"Bu hafta benim için de önemli"

Galatasaray ile oynayacakları maçın kendisi için ayrı bir önem taşıdığının altını çizen Denizli, "Galatasaray, bugün bu koltukta oturmamı sağlayan bir kulüp. Bendeki algısı ve duygusu farklı olan kulüp. Bugün itibarıyla en büyük Kasımpaşalı benim. Türkiye'nin en değerli kulüplerinde görev yapmış biriyim. Mesleğe başladığım kulübün içimdeki yeri çok farklı. Şampiyonluk yaşadığım kulüpler, çalıştığım kulüpler farklıdır. Birçok başarı yaşadığım camialar var" şeklinde konuştu.

"Hakemler yorum hatası yapıyor"

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'nun istifasını ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili soruyu yanıtlayan Denizli, şunları söyledi:

"Yusuf Namoğlu gibi hakemliğe yıllarını vermiş bir insanı bezdirip böyle karar almaya itiyorsa bunun kişilerle ilgili olmadığını düşünmek lazım. MHK Başkanı, VAR üzerinde etkili olacak konuma sahip değil. Sistemin başında olan insanlarımız çok tecrübeli ama bana göre de hatalı kararlar veriyorlar. VAR sistemi, futbolda adaletin tecelli etmesi için getirilen sistem, doğru sistemdir. Doğru sistemde doğru yorumlar yapamazsanız amacına uygun kullanamazsınız. Zaman zaman birçok pozisyon tartışıldı. Futboldaki yorum farkı hakemler arasında farklılık gösteriyor. VAR sistemi oyunu çok fazla kesintiye uğratmadığı sürece iyi sistem. Şimdiki hakemlerimizin son derece dürüst olduğuna inanıyorum. Hata yapıyorlar, yorum hatası yapıyorlar, zaman zaman da korkuyorlar. Hiçbir zaman kafalarının arkasında sonuca tesir edeyim düşüncesi yok. Bizim hakkımız yenmedi mi, defalarca yendi. Yeni nesilde art niyetten bahsetmem mümkün değil. Sahada ve ekran başında hata yaptıkları zaman da sorumluluk üstlenen kişi o kurumun başındaki kişidir. Yusuf Namoğlu bu hakkını kullanmıştır" diye konuştu.

Teknik direktör Mircea Lucescu'nun A Milli Takım'dan ayrılmasını değerlendiren Denizli, "Nasıl gerçekleşti onu bilmiyorum. Milli takım kendisine en sağlıklı hedefi sağlayacak ismi mutlaka bulacaktır. Karar veren bir federasyonumuz var" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin ise, "Hocamızdan ve hayalimizden vazgeçmiş değiliz. Aynı yolda devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

İHA