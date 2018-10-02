Mustafa Denizli resmen Kasımpaşa'da!

Kasımpaşa, Teknik Direktör Mustafa Denizli ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

02 Ekim 2018, Salı 12:06
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Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli ile resmi sözleşme imzaladı.

Dün akşam saatlerinde kulübün Kemerburgaz Tesisleri'ni gezen 68 yaşındaki teknik adam, bugün kendisini 1 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kemerburgaz Tesislerimizde Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Fatih Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde yeni Teknik Sorumlumuz Mustafa Denizli, kendisini 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

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