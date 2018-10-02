Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli ile resmi sözleşme imzaladı.
Dün akşam saatlerinde kulübün Kemerburgaz Tesisleri'ni gezen 68 yaşındaki teknik adam, bugün kendisini 1 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Kemerburgaz Tesislerimizde Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Fatih Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde yeni Teknik Sorumlumuz Mustafa Denizli, kendisini 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.