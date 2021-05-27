Mustafa Denizli: ‘Ömrüme ömür kattım’

Altay'ın 18 yıllık Süper Lig hasretine son verdiği maçta Siyah-Beyazlı kulübün teknik direktörü olarak sahaya çıkan isim camiacnın simgelerinden Mustafa Denizli'ydi. Alt yapısından yetiştiği Altay'da 'Büyük Mustafa' olarak anılan Denizli, normal sezonun son 2 haftasına girilirken teknik direktörlüğe getirilmişti. Tek hedef daha önce 3 kez Play-Off'ta kaçırılan Süper Lig biletini bu kez almaktı. 38 yıl sonra oyuncu olarak ayrıldığı Altay'a teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli, çıktığı 5 maçı da kazanıp Siyah-Beyazlı caminanı büyük özlemine son veren isim olarak tarihe geçti.

Büyük bir gurur yaşadı

Karşılaşmanın ardından oyuncularının omuzlara aldığı deneyimli teknik adam büyük bir gurur yaşadı. Süper Lig başarısını değenlendiren Denizli, ''Ömrüme ömür kattım. Çok şampiyonluk yaşadım ama bu çok farklı bir şey. Bütün gençlik yıllarımı bu kulübe vermişim. Bu Altay, önünde büyük ismi olan belki de tek kulüp. Büyük Altay'dan Büyük Mustafa olarak ayrılmıştım, öyle de döndüm" ifadelerini kullandı.