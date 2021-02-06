Türk futbol camiasının önde gelen en önemli isimlerinden biri olarak Mustafa Denizli ön plana çıkıyor. En profesyonel futbol oyuncusu olarak hem de teknik direktör anlamında Türk futboluna önemli katkı sağlamış isimler arasında bulunmaktadır. Kariyeri birçok farklı başarılarla dolu tecrübeli teknik adam, aynı zamanda önemli işlere imza atmış bir isimdir. Özellikle 3 büyükler olarak bilinen Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör olarak dikkat çekiyor. Avrupa'da da sağladığı önemli başarıların yanı sıra, profesyonel futbolcu iken yeteneği ile büyük beğeni toplamıştı.

Mustafa Denizli nereli?

10 Kasım 1949 yılında İzmir'in Alaçatı ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Denizli, çocukluk ve gençlik dönemini de burada geçirdi. Özellikle genç yaşta futbola başlayan tecrübeli teknik adam, kısa zaman içerisinde dikkatleri üzerine topladı ve önemli kulüplerde oynadı. Doğup büyüdüğü İzmir şehrinde futbol hayatına başlayan Mustafa Denizli, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli futbol isimlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Mustafa Denizli kaç yaşında?

İzmir Alaçatı doğumlu olan Mustafa Denizli 10 Kasım 1949 senesinde dünyaya geldi. Şu an 71 yaşında olan teknik adam, hala profesyonel teknik direktörlük yaşamına devam ediyor. Gençlere daha çok şey katacak olan Mustafa Denizli, 71 yaşında olmasına rağmen aralıksız futbol dünyasına hizmet vermeye devam ediyor. Hatta teknik direktör olarak Türkiye'de parmakla sayılacak önde gelen isimlerden biridir.

Mustafa Denizli hangi takımlarda oynadı, hangi takımları çalıştırdı?

Futbol dünyasında sol açık mevkiinde profesyonel yaşamını tamamlamış olan Mustafa Denizli, futbola İzmir'in Altay takımında başladı. Özellikle İzmir'den ayrılmak istemediği için uzun bir süre gelen teklifleri kabul etmedi. Zira Türkiye'nin en iyi sol ayaklı oyuncuları arasında yer alması üzerinden, dönemin dikkatleri üzerine çeken oyuncuları arasındaydı. Ancak futbol hayatının son dönemlerinde Galatasaray'dan gelen teklifi geri çevirmedi ve 1983 yılında transfer oldu. Yaşadığı talihsiz sakatlıklar yüzünden çok fazla oynayamadı ve Galatasaray'da futbol hayatına son verdi.

Mustafa Denizli'nin en önemli kariyeri şüphesiz teknik direktör olarak öne çıkıyor. Özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'de aldığı şampiyonluklar ile tarihe geçti. Sadece futbol kulüpleri değil aynı zamanda A Milli Takımını en çok çalıştıran teknik direktörlerden biridir. Elde ettiği önemli başarılar ile beraber hem Avrupa'da hem de Dünya Kupası'nda öne çıkmış isimlerden biridir.

Mustafa Denizli futbolu ne zaman bıraktı?

Mustafa Denizli 1983 tarihinde jübilesini yaparak futbolu bıraktı. En son Galatasaray'da oynayan tecrübeli oyuncu, daha sonra teknik direktör olarak kariyerine geliştirdi ve Türkiye'nin en önemli isimlerinden biri oldu. Daha çok İzmir'de futbol hayatını sürdüren Mustafa Denizli, o dönem farklı maaşlar aldı. Futbolu bıraktıktan sonra ise yine futboldan elde ettiği kazanç asıl teknik direktörlük yapması suretiyle öne çıktı. Elde ettiği muhteşem başarılar ile 3 büyüklerin yanı sıra A milli takımlarda başarı sağlarken bu konu açısından önemli kazançlar elde etti.

Mustafa Denizli Milli Takım serüveni

Mustafa Denizli futbolculuk serüveni ve teknik adamlık hayatı ile beraber aynı zamanda milli takımda oynadı. Bu konuda pek çok önemli başarı sağlayan tecrübeli teknik adam, aynı şekilde milli takımda da sol açık görevini üstlendi. Milli takımın farklı kademelerinde oynayan Mustafa Denizli aynı zamanda A milli takımda da uzun zaman görev yaptı. Ancak özellikle teknik direktörlük kariyeri ile beraber Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Denizli, bu konudaki en başarılı ve en önemli isimlerden biri olarak ön plana çıkıyor.