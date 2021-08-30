Mustafa Denizli: Milli arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz

Ligde 3'te 3 yapan güçlü rakibine ikinci yarıda yediği üst üste gollerle boyun eğen siyah beyazlılar, milli maç nedeniyle lige verilen araya 6 puanla 6'ncı sırada girdi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 90 dakika takımlarını destekleyen yaklaşık 5 bin Altay taraftarı, son düdüğün ardından tribüne çağırdıkları siyah beyazlı takımı alkışlarla soyunma odasına uğurladı. Altay, 83'üncü kez karşı karşıya geldiği Fenerbahçe 'ye 49'uncu kez yenildi.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, siyah beyazlı takımın başında çıktığı 8'inci resmi maçında ilk mağlubiyetini yaşadı. Geçen sezon 1'inci Lig'de art arda 5 galibiyet elde ederek 38 yıl sonra döndüğü kulübünün Süper Lig hasretine Play-Off'tan nokta koyan deneyimli teknik adam, bu sezon ilk 2 karşılaşmada puan kaybı yaşamamıştı.

İzmir temsilcisi Mustafa Denizli önderliğinde ilk kez bir müsabakayı gol atamadan bitirdi. Futbolcularını mücadelelerinden ötürü tebrik eden teknik patron Denizli, "Neticede kaybettiğimiz takım Fenerbahçe. Haklı bir galibiyet aldılar. Üç maçta yakaladığımız 2 puan ortalaması yeni kurulmuş, ligin yenisi olan bir takım için iyi. Milli arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi. (DHA)