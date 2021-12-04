Mustafa Denizli: İki deplasmandan puan çıkarmak bizim için iyi

Süper Lig 'in 15. haftasında Altay deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Altay'da tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yavaş yavaş toparlandıklarını dile getiren Mustafa Denizli, Galatasaray maçından 1 puanla dönmenin hem moral, hem de puantaj olarak daha iyi yerlere gelmelerini sağlayacağını belirtti.

Mustafa Denizli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu biliyoruz, biz de iyi bir takımız. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Başakşehir ve Galatasaray ile art arda deplasmanda oynadık. Bu iki deplasmandan puan çıkarmak bizim için iyi."

"Galatasaray'ın taraftar desteği müthişti bugün. Buna rağmen hiç oyundan kopmadık. Buradan 1 puanla dönmek, hem moral, hem de puantaj olarak daha iyi yerlere gelmemizi sağlayacak."

"Çok duygusal bir maçtı benim açımdan"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise Mustafa Denizli şu açıklamaları yaptı:

Galatasaray gibi güçlü bir takımdan puan almak önemli. Galatasaray'ın da bizim de kazanabileceğimiz bir maçtı. Çok duygusal bir maçtı benim açımdan. Bugün 2 tane rekabet yaşayan takımda benim uzun yıllarım geçti. Futbola başladığım kulübüm Altay, 9 yıl süre görev yaptığım Galatasaray… Takdir edersiniz ki böyle iki takımın maçını izlemek farklı duygular yaşatıyor insana. Şartlar ne olursa olsun başında olduğum takımın başarısı için çalışıyoruz. Çalıştığımız tüm camialarda aynı ciddiyetle işimi yapmaya çalışıyorum. Bugün müthiş bir taraftar desteği vardı Galatasaray'ın. 1-0 öne geçtikten sonra biraz daha dikkatli olsak daha iyi olabilirdi. Tempodan, mücadeleden, her şeyden keyif aldığını düşünüyorum bu maçı izleyenlerin. Yeni kurulmuş bir takımız. Şu andaki pozisyonumuz benim sezon başında düşündüğüm puanın 3 puan kadar gerisinde. Bir maçlık bir gecikmemiz var. Ama bunu telafi edecek bir kadroya sahibiz. Tempomuz daha da yükselecek sakat oyuncuların aramıza katılmasıyla. İstanbul'da 2 hafta mağlubiyet yaşamamak bizim adımıza önemli."

"Bizim penaltı pozisyonunu ben izleyemedim"

"Bizim yediğimiz golü çok fazla açıdan izleme imkanımız olmadı. Niye öyle oldu onu da bilmiyorum. Futbolcularımın beyanına benim inanmam gerekir, bir müdahale olduğunu söylüyorlar. Ben de baktım pozisyona, temas var gibi gözüküyor. Hem Cüneyt hocanın hem de VAR'daki arkadaşların birlikte verdiği bir karar, üzerine çok konuşmak istemiyorum. Hata varsa da hatalar insanlara mahsus. Cüneyt Çakır gibi bu ülkenin yetiştirdiği ender kıymetlerden birinin öyle karar vermesini saygıyla karşılıyoruz. Bizim penaltı pozisyonunu ben izleyemedim. Ceza sahası içinde oyuncuların verdiği ilk tepki bunun penaltı olduğu fikrini oluşturdu. Cüneyt hoca da izleyip penaltıyı verdi. Benim söyleyebileceğim bir şey yok, pozisyonu izlemedim"

" Fenerbahçe 'de birçok arkadaşım var, onlarla oturmam kadar doğal bir şey yok"

"Fenerbahçe kafilesi benim kaldığım otelde kaldı. Fenerbahçe camiası benim uzak olduğum bir camia değil. Orada görev yapan yöneticilerden birçoğu benim arkadaşım. Onlarla oturmam kadar doğal olan bir şey yok. Doğru, onlarla oturdum. Akıllara başka bir şey gelmesin. Görevimin başındayım. Buradaki görevim benim için son derece önemli. Bu görevi şartlar ne olursa olsun devam ettireceğim."







