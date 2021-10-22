Mustafa Denizli: Hedeften şaşmayacağız

Süper Lig 'de 10. haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, sezon başında koydukları hedeften şaşmayacaklarını dile getirdi.

Mustafa Denizli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Moralli bir ekibe karşı bu akşam sahaya çıktık. Özellikle ilk yarı karşılıklı çok fazla her iki takımında üstünlük sağlayamadığı bir 45 dakika oldu. Bu akşam bazı bölgelerde mecburen değişikliğe gittik. Hafta içi ve geçtiğimiz hafta oyunda verdiğimiz sakatlıklar özellikle defans hattında bizi yeni arayışlara yöneltti, onu kullanmayı amaçladık. Esasında Süper Lig’de verileri genel olarak değerlendirdiğimiz zaman hemen hemen hepsinde ligin en iyi takımlarından biriyiz ama özellikle bir tanesinde kötüyüz, o da top kaybında, pas hatalarında. Bu da zaman zaman bize pahalıya patlayabiliyor. Maçı çevirme anlamında her türlü çabayı sarf ettik desek herhalde yanlış olmaz. Gecen hafta deplasmanda kazanan ve ligin başında zor günler yaşayan Yeni Malatyaspor’un da en az bizim kadar üç puana ihtiyacı vardı. İyi bir mücadele oldu. Bu akşam esasında bir anlık gaflet ile yediğimiz gol oyunun dönmemesine neden oldu. Penaltıdan sonra kalan süre oyunu kurtarmamız için yetmedi. Neticede 10 haftayı geride bıraktık, 5 galibiyet, 5 mağlubiyet aldık."

"Kendimize sezon başında koyduğumuz hedeften şaşmayacağız. Takım önümüzdeki haftalarda, bütün arkadaşlar aramıza döndüğünde iyi futbol oynamaya, iyi sonuçlar almaya devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”











