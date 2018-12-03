Mustafa Denizli: Hakemlere güvenimiz tam

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. VAR kararlarının damga vurduğu maçta iki ekip de gol kaçırma yarışına girerken, Kasımpaşa, 26 puana ulaşarak zirveye bir adım daha yaklaştı.

Mücadelenin ardından Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Tecrübeli teknik adam maç sonu şu açıklamaları yaptı:

"Net bir şey söylemem mümkün değil. Maçı kaybetmek de mümkündü, 1 puanı kazanç olarak da görebilirsin. Doğru kullanamadığımız toplar oldu. Fenerbahçe'nin karşı tarafından baktığında, büyük takımın geriye dönüşü sonrasında maçın kurtarılması bizim için önemli."

"Sonuçta ne sevindik, ne üzüldük dediğimiz bir maçı geride bıraktık. Yoğun bir maç trafiğine giriyoruz. Nereden bakarsan bak, Kadıköy'de Fenerbahçe'den alınmış 1 puan esasında kayıp 2 puandan önce gelir."

Hakem açıklaması

"Hakemler hata yapabilir, bunun niyetle çalınmış bir düdük olmadığını biliyorum ben. Düzeltmek için yeni bir sistem geldi. Hakemlerimiz ile bu ligi götüreceğiz, onlara güvenimiz tam. Onların hatasıyla maç kaybetsek de, onlarla ilgili düşüncemiz değişmez."