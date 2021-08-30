Mustafa Denizli: Fenerbahçe galibiyeti hak etti

Altay'ın Fenerbahçe 'ye 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Teknik Direktör Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu.

Denizli'nin açıklamaları şöyle;

Bir takım mağlubiyetle tanışır. Bu 3. hafta olur, 5. hafta olur. Fenerbahçe'nin hak ettiği bir galibiyet oldu. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Takımın kaybetmesi üzücü ama futbolcularımın mücadelesi beni tatmin etti. Bazı pozisyonlarda zorluk yaşıyoruz. Bundan sonraki haftalarda sonuçla da oynadığımız futbolla da futbolseverlere keyif vermeyi amaçlıyoruz. İkinci yarıda daha üretmeye çalışan bir takım olmak istedik ama üretemedik. İnşallah ilerleyen haftalarda üretiriz. Alt ligden gelen bir takımın 6 puan alacağını kimse düşünmüyordu. Çok güzel sonuçlar aldık. Karşımızda Fenerbahçe var. Türkiye'nin en iyi kadrosundan birine sahip. Zaman zaman bizden daha etkili ataklar yaptılar.