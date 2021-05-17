Mustafa Denizli: Daha farklı kazanacağımız bir maçtı

Altay’ın evinde İstanbulspor’u 3-2 mağlup ettiği Play-Off yarı final ilk maçının ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu.

Mustafa Denizli, “Play-Off’ta ikili maçlarda birincisini bitirdik. Futbol psikolojisi zaman zaman ters tepkiler veren bir oyundur. 3-2’lik galibiyet farklı yorumlanabilir. Daha farklı kazanacağımız bir maçtı, bu çok net bir şekilde belliydi. Futbolcularım üzüldü tabii. İkinci gol futbolcularımızı üzdü. Tersinden bakacak olursak geriden gelip 3-2 öne geçsek fevkalade farklı bir tabloyla karşılaşacaktık” dedi.

Teknik patron Mustafa Denizli, “Neticede Altay’ın ne kadar önemli camia olduğunu Türkiye biliyor. Rövanşta taraftarımızı, camiamızı mutlu edecek sonucu almak için bütün çabamızla mücadele edeceğiz. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Oyunda konuşulacak pozisyonlar varsa sadece bizim tarafımızdan üretildiğini söylemek mümkün. Daha dikkatli vuruşlar yapabilseydik skor daha farklı olabilirdi. Neticede sonuç böyle tecelli etti. Önümüzde oynayacağımız maçın 3 tane sonucu var. Bu 3 sonucun 2 tanesi bizim için yeterli. Biz rövanşa da aynı duygularla hazırlanacağız ve camiamıza iyi bir ikinci maç sonucu göndereceğiz” diye konuştu.

(AA)