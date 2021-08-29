Mustafa Denizli: Bu maçta format dışına çıkacağız

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe ile Süper Lig 'in 3. haftasında oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Denizli maçla ilgili, "Milli ara öncesi zor bir maç oynayacağız. Lige iyi başladık. Fenerbahçe ara öncesi moral olarak iyi durumda, biz de iyi durumdayız. Bu maçta format dışına çıkacağız. Bu bize başarı getirir diye tahmin ediyorum. İyi maç olsun, sonuç bizi üzmesin" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'e bu sezon çıkan İzmir ekibi, ilk iki maçta aldığı 2 galibiyetle 6 puan topladı ve haftaya zirve ortağı olarak başladı.