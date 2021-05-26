TFF 1. Lig'de Play-Off finalinde Altınordu'yu Marco Paixao'nun golüyle 1-0 mağlup eden Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ekmekçioğlu, "Muhteşem bir duygu yaşıyoruz. Emek verdiğiniz, ilgi gösterdiğiniz bir şeyin karşılığını alabilmek hayatta en mutluluk verici şeydir. Beş senedir bu iş için mücadele ediyoruz. 3. Lig’den aldık bugüne geldik. Burada bir hikaye de yazdık. 18 yıl sonra Süper Lig’e döndük ama Mustafa Denizli’yle birlikte döndük. 38 yıl sonra hocamızı kulübe geri getirdik. Hiç burada çalışmamıştı, ilk defa çalıştı ve bizi şampiyon yaptı. Bu bir kulübün tarihinin varlığının en büyük kanıtıdır. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Günler sonra taraftarlarımızla maç izledik. Bunun ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum. Benim için paha biçilemez bir gün oldu." diye konuştu.









Mustafa Denizli ile devam edip etmeme konusunda bir soruya Ekmekçioğlu, "Hocamız bu kulübün bir yerinde olacak mı olmayacak mı diye bir soru sorulamaz. O her zaman bu kulübün bir parçası. Bu kulüpte her zaman var olacak. Devam etmek istediği sürece devam edecek. Bizim onunla bunu konuşmamıza bile gerek yok. Stadyumu da önümüzdeki sezona yetiştireceğimizi ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig’de kalıcı olmayı hedeflediklerini kaydeden siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Süper Lig’de kalıcı, ayakları yere basan, yetiştirici kimliğini tekrar ön plana çıkarmaya çalışan bir Altay yapacağız. Üst düzey transferlerdense hedeflediğimiz planlamalar daha reel olacak." ifadelerini kullandı.









İzmir’in bir bütün olarak tribünde yer aldığını söyleyen Ekmekçioğlu, "İzmir Kulüpler Birliği Vakfımız var. Beraber bir çalışma yürütüyoruz. Hep beraber burada birlik ve beraberlik içinde süreci yönetiyoruz. Burada siyaset üstü bir görüntü oldu. Farklı partilerden milletvekilleri ve belediye başkanları aynı kare içinde fotoğraf verebildik. Ege’nin incisinin güzel bir hatırası oldu. Bugün bu imkanları yaşamamızı sağlayan bakanımıza, TFF Başkanı’na, sayın Cumhurbaşkanımıza, belediye başkanımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Camiamıza, destek veren herkese çok teşekkür ederim. Pandeminin el verdiği çerçevede İzmir’de kutlamalar yapacağız." şeklinde konuştu. (AA)







