Spor Toto Süper Lig 'in 16. haftasında Altay, yenilenmesinin ardından 7.5 yıl sonra ilk maçın oynandığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, alınan skordan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi. Kendisi ve camia adına çok önemli bir maça çıktıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Maalesef açılışı galibiyetle yapamadık. Kötü bir serideyiz. Her hafta mecburiyetlerden değişiklikler yapıyoruz. Her hafta yapılan bu değişim kadromuzun kaldıracağı bir değişim değil. Altay takımı düşündüğümüz hedef neyse oraya varacak. Sezon başında yapmayı düşündüğümüz ama yapamadığımız transferleri yapacağız. Bu akşamın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu camiayı düşündüğümüz yere mutlaka getireceğiz" diye konuştu.

'Gurur verici ve heyecan verici bir an yaşadım'

Adının verildiği Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çok duygulu bir akşam yaşadığını belirten Denizli, "Beni yıllar öncesine götürdü. Gurur verici ve heyecan verici bir an yaşadım. Alsancak Stadı'na adım attığımda çocuk yaştaydım. Gençliğim burada geçti. Bu statta Altay olarak istediğimiz yerlere geleceğiz. Burası bizim evimiz olacak ve biz evimizde istediğimiz sonuçları alacağız" yorumunu yaptı.