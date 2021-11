Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, sakat oyuncuların durumu hakkında bilgi verildi. Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Daouda Bamba’nın Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında forma giyebilmesi için tedavisinin devam ettiği, aynı müsabakada rakibinin itmesi sonucu yedek kulübesine düşerek sol dizine darbe alan Cebrail Karayel’in durumunun maç saatinde belli olacağı belirtildi.

Sakatlıkları devam eden Martin Rodriguez, Murat Akça, Eren Erdoğan ve Mohammed Naderi’nin tedavilerinin sürdüğü, Murat Akça’nın milli maçlar nedeniyle verilecek aradan sonra takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Kazımcan Karataş’ın 19 Yaş Altı Milli Takımı kampında olduğu için Antalya deplasmanında forma giyemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Mustafa Denizli, eksik isimlerin aralarında olmasının kendilerini memnun edeceğini ancak olmamalarının problem olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Altay sahaya 11 kişi çıktığı sürece taraftarını mutlu edecek futbolu sergilemek için her şeyi ortaya koyacaktır. Altay, lig mücadelesinde her zaman, her maça hazırdır. Taraftarlarımız en başından en sonuna kadar bu takıma olan güveninin ve sevgisinin boşa olmadığını hep birlikte yaşayarak göreceklerdir. Yolumuz iyidir. Kısa süre içerisinde öz kaynaklarımızdan da en üst düzeyde faydalanmaya başlayacağız. Bu konuda atılan adımlar hakkında camiamız önümüzdeki dönemde bilgilendirilecektir."

AA