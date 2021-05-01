Mustafa Denizli: Altay için tüm potansiyelimi ortaya koyacağım

TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor’u 1-0 yenen Altay’da yeni teknik direktör Mustafa Denizli, ihtiyaçları olan galibiyeti elde ettiklerini söyledi.

Mustafa Denizli, hem kendisinin hem de oyuncuları için zor bir 90 dakika yaşadığını ifade ederek, "Her türlü sonucun alındığı 1. Lig’de en azından play-off hedefimizi garantilemek için mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Arkamızdan gelen takımlardan biri Ümraniyespor’du. Bunu bertaraf ettik. Hafta içinde yaptığımız çalışmalarda oyuncuların vücut dili bu maç için iyi sinyaller veriyordu. Bunun sonucunu da bugün aldık. Bu büyük camia, yetiştiğim camia her şeye layık bir camia." ifadelerini kullandı.

Zor bir dönemde olduklarını vurgulayan Denizli, "İnanan bir takım var. Her geçen gün üstüne biraz daha koymalıyız. Potansiyelimiz var. Ben de tüm potansiyelimi ortaya koyacağım. Bundan sonra rakibimiz kim olacak onu değerlendireceğiz. İlk yarıda çok top kaybı yaptık. Topu geri kazanmak için efor sarf ettik. Topun ne kadar değerli olduğunu ikinci yarı hissederek oynadık. Pozisyonlarımız da oldu. Mutlak bir galibiyete ihtiyacımız vardı ve bunu elde ettik." diyerek sözlerini tamamladı.