Mustafa Dalcı: Oyuncularım ciddi bir karakter ve mücadele gösterdi

Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Denizlispor 'u 90+2'de Yusuf Abdioğlu'nun attığı golle 2-1 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini alarak lider Ümraniyespor'u takibini sürdürdü. 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, şu ifadeleri kullandı:

'Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum'

''Maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Oyuncularım maçı baştan sona çok istedi. Sonuç olarak 90 dakikanın sonunda galibiyeti aldık. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz. Rakip takımın oyun sisteminin bu şekilde olacağını biliyorduk. Dolayısıyla buna göre stratejimizi belirlemiştik. Bu hava şartlarında bir takım nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadığını düşünüyorum. Oyuncularımın hepsi içerde ciddi bir karakter ve mücadele gösterdi. Oyunun tamamen hakimiydik. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum''

Hasta ve sakat oyuncuların olduğunun altını çizen Dalcı, Chahechouhe‘nun maç kadrosunda olduğunu ve oynayamayacak bir rahatsızlığı olduğu için maç kadrosundan çıkarmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Dalcı bu haftaki arada eksik oyuncularında Gençlerbirliği maçına yetişeceğini aktardı.







