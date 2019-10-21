Mustafa Dalcı: Mağlubiyeti hak etmedik

TFF 1. Lig 8. hafta kapanış maçında Fatih Karagümrük sahasında Osmanlıspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, iyi mücadele ettiklerini ve mağlubiyeti hak etmediklerini dile getirdi.

Müsabakayı değerlendiren Dalcı, "Bu maçtan sonra duygularım karma karışık. Çok iyi oynadığımız maçın hakkı bu olmamalıydı. Oyuncularım futbolun tüm doğrularını yaptı. Özellikle ikinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Ancak final paslarında ya da bitiricilik noktasında başarılı olamadık. Skorun böyle olması beni üzdü. Oyuncularımı sahada verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum." diye konuştu.