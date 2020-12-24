Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, Beşiktaş mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Mustafa Dalcı, "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet. Maçı kazanmak için oyuncularımız elinden gelen her şeyi yaptı. Oyunu her anlamda domine ettiğimizi söyleyebilirim"

"Futbol kuralları değişti de haberimiz mi yok? Avantajın avantajı mı olur? Biz mi futbolu bilmiyoruz? Hakemler saha içerisinde ne oluyor, ne bitiyor dikkat etmeli. Beşiktaş kalecisi 30 saniyede topu oyuna zor sokuyor. 1 kere uyarmaz mı? Yenildik ama hakemler bu işlere dikkat etmeli"