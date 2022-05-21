Mustafa Dalcı: Ankaragücü camiasına bu şampiyonluk hayırlı olsun

Süper Lig 'e yükselmeyi daha önce garantileyen Ankaragücü, 36. hafta maçında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti ve Spor Toto 1. Lig'de sezonu lider olarak tamamladı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, şu ifadeleri kullandı:

''Sezon başından şampiyonluk için kurulmuş, tek hedefi şampiyonluk olan, hak ettiği Süper Lig’e çıkmak olan Ankaragücü vardı. An itibarıyla şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Üç hafta önce garantilediğimiz Süper Lig’i taçlandırmak istiyorduk. Oyuncularıma, takıma, bu camiaya bu yakışırdı. Dolayısıyla ligi lider bitirmekte ayrı bir gurur. Ankaragücü camiasına bu şampiyonluk hayırlı olsun.''







