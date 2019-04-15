Mustafa Çulcu hakemlerle bir araya geldi

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan Vekili Mustafa Çulcu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Kocaeli bölgesinde görev yapan hakemlerle bir araya geldi.

MHK Başkan Vekili Mustafa Çulcu, Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda Kocaeli bölgesinde görev yapan yaklaşık 150 hakemle bir araya geldi. Mustafa Çulcu'ya genç hakemler büyük ilgi gösterdi. Mustafa Çulcu yaptığı konuşmada, "Bu akşam bir kıvılcımdı, bir halı saha maçı dedik ve buraya kadar geldik. Bu kıvılcımın nasıl alev yumağına, nasıl ateşe dönüştüğünü görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir söz hepimizi buraya topladı. Muhteşem bir şey. Demek ki bu birliktelik neler yapılabileceğini gösteriyor. Size söyleyeceğim bir kelime var; yine, yeniden, kaldığımız yerden devam" dedi.

Mustafa Çulcu'ya, Kocaeli İl Hakem Kurulu Gözlemci Atama Sorumlusu ve Gebze Hakem Sorumlusu Daimi Taşkın çiçek verdi. Kocaeli bölgesi hakemleri, 'Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Çulcu Hocamıza görevinde başarılar dileriz' yazılı pankartla fotoğraf çekildi. Hakemlerin oynadığı ve İlayda Çetiner, Simge Ateş ve Bengünür Kırbaş idaresinde yapılan karşılaşma 1-1 sona erdi. Mustafa Çulcu maçta orta sahada görev yaptı.