Galatasaray’da, başkan Mustafa Cengiz’in rahatsızlığında, iş yükü 2. başkan Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcısı Yusuf Günay’ın üzerine bindi. İkili günlük mesainin büyük bölümünü Türk Telekom Stadı’nda harcıyorlar.

Kulüpte personelin önemli bir bölümü işini evinden yaparken, Günay ve Albayrak hemen hemen her gün kulübe gidiyor. İkili, kafa kafaya verip Galatasaray’ın sorunlarını çözmeye çalışırken, pandemi döneminde yeni kaynak yaratmak için ellerinden geleni yapıyor.

Kararlar ortaklaşa

Bu çerçevede kulüp profesyonelleriyle toplantılar düzenleyen iki yönetici, projeleri inceliyor ve yine mali olarak zor günlerde elini taşın altına sokuyor. Türk Telekom Stadı’na adeta kamp kuran Günay ve Albayrak kulübü bu şekilde yönetirken, önemli konular hakkında ortaklaşa karar alıyorlar.

Yine ikili, Başkan Mustafa Cengiz’e de haftalık olarak rapor sunuyorlar. Son olarak Türk Telekom Stadı’nda liglerin yeniden başlayacağının belli olmasıyla, alınacak önlemleri çalışan sarı-kırmızılılar, çalışmayı da yerinde inceliyorlar. (Milliyet)