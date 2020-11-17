Galatasaray camiası için flaş gelişme... Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Mustafa Cengiz ve ekibinin ibrasızlık kararı, mahkeme tarafından iptal edildi. Her şey 23 Mart 2019'daki mali genel kurulda başlamıştı. Üyeler, Cengiz ve yönetimini mali yönden ibra ederken, idari açıdan ibra etmediler. Bunun üzerine göreve devam edebilmek için Galatasaray Yönetimi tarafından mahkemeden idari tebdir kararı çıkartıldı ve erken seçim zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Bir sonraki aşamada Sarı-Kırmızılılar, ibrasızlığın iptali için de mahkemeye başvurdu. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün sabah görülen davaya yöneticiler Abdurrahim Albayak, Yusuf Günay ve Mahmut Recevik'in avukatları ile Galatasaray Spor Kulübü'nün avukatları ve feri müdahiller katıldı.

Yönetimde büyük sevinç

Mahkeme sonucunda, yönetim kurulunun yönetsel açıdan ibra edilmemesi yönündeki genel kurul kararının iptaline hükmedildi. Bu gelişmeyle birlikte, 26 Aralık'ta seçimli kongrenin gerçekleşmesi halinde, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminde yer alan tüm üyeler, adaylıklarını koyabilecek veya seçilen yönetimlere dahil olabilecekler. Sarı-Kırmızılı yönetimde bu gelişme büyük bir sevinçle karşılandı.







