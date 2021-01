Transfer konusunda son gelişmeler hakkında da konuşan Sarı-Kırmızılılar'ın patronu, "Sevgili hocamızın talepleri açık. Biz orada çalışmalarımıza devam ediyoruz, bugün (dün) de görüşmelerimiz oldu. Biz bunu bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Burada karşı taraf da iyi niyetli. İnşallah bir noktaya geliriz. Transfer için 15 günümüz var. Her an transfer ilan edebiliriz" dedi. Cengiz'in özellikle bu konuşmasında İrfan Can, Onyekuru ve Mostafa Mohammed görüşmelerinden söz ettiği de belirtildi.