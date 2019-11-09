Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Gaziantep uçağında karşılaştı.

Mustafa Cengiz ve Ergin Ataman bir süre uçakta sohbet etti.

Galatasaray bu akşam Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşacakken Ergin Ataman'ın takımı Anadolu Efes ise yarın Gaziantep Basketbol takımı ile ligde karşı karşıya gelecek.

Mustafa Cengiz görüşmede Ergin Ataman'a başarılar dilediği öğrenildi.

Murat Akbaş

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