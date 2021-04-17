Başkan Mustafa Cengiz'in GSTV'de katılıdığı programda futbolculara yönelik, "Şeref ve haysiyetlerini hatırlasınlar" ifadesiyle başlayan gerilimin ardından Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan 'Donk'un Seks Partilerinnden Bıktık' ifadeleriyle doruğa çıkan kriz sonrası dün Sarı-Kırmızılı kulüpte olağanüstü bir toplantı yapıldı. Statta gerçekleşen toplantıya Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile birlikte toplam 7 yönetici katıldı. Yöneticiler yaptığı açıklamalarla kulübe zara verdiğini söyledikleri Başkan Cengiz'den istifa etmesini istediler. Yöneticilerin başkana, "Kendine ve Galatasaray'a zarar veriyorsun. İstifa et" ifadelerini kullandıkları öğrenildi. Mustafa Cengiz ise bu istek karşısında geri adım atmadı ve devam edeceğini belirtti.

Gerilim tırmanıyor

Başkan'ın yöneticilere, "İstifa etmeyeceğim. Son nefesime kadar Galatasaray'ın haklarını korumaya devam edeceğim" karşılığını verdiği bildirildi. Bu sözlerin ardından da toplantı sona erdi. Abdurrahim Albayrak, Göztepe maçı için kafile ile birlikte İzmir'e hareket etti. Başkan ile yöneticilerin karşı karşıya geldiğive gerilimin daha da arttığı Galatasaray'da gözler, kongre sürecine kısa bir süre kala önümüzdeki günlerde karşılıklı olarak atılacak adımlara çevrildi.

Metin Karabaş