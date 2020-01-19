Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen berat töreni sonrası konuşan Başkan Mustafa Cengiz, önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikle Arda Turan konusunun sorulduğu Başkan, “Bize intikal eden bir şey yok. Fatih hocamız ile 31 Aralık’ta yılbaşı için görüştük. Ben kendisine, ’Bu konu nedir?’ dedim. Hoca da, ’Bir gazeteci soru sordu, yanıtladım. Bize intikal eden bir şey olsa, size getiririz’ dedi. Nitekim ayın 2’sinde 4 saat toplantı yaptık. 6 kişi transfer stratejisini belirledik. A harfi gündeme gelmedi. Devamlı sosyal medya üzerinden bunu işlemek ne derece doğru bilemiyorum. Biz ciddi bir kulübüz. Bize intikal etmeyen bir konuda ahkam kesmeyiz” ifadelerini kullandı.

‘Rize maçında yüreğim burkuldu’

Türkiye Kupası’nda son oynadıkları Rize karşılaşmasındaki hakem performansını eleştiren Başkan Mustafa Cengiz, “Çaykur Rizespor maçında yüreğim burkuldu. Göz göre göre bir takımın hakkını gasp ediyorsunuz. Bunu yapmayın. Vicdanlı olun. Korkmayın. Gördüğünüzü çalın. Doğru ve dürüst olun. Adalet dağıtmayın. ’Birine penaltı verdim, diğerine de vereyim’, ’Birine sarı kart verdim, ikinciyi vermeyeyim’ gibi bir düzenin içine girerseniz, o işin içinden çıkamayız. Hakemlerin çok kötü niyetli olduklarına inanmıyorum. Devamlı olarak basireti bağlanan hakemleri istemiyorum. Bu hakemler ligde problem yaratır. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) çok dikkatli olmasını ve yanlış yapanı affetmemesini istiyorum.” diye konuştu.

‘Cumhurbaşkanımız müthiş konuştu’

Başkan Cengiz, çalıştay sonrası Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm başkanların bulunduğu toplantıda önemli açıklamalar yaptığını söyledi. Cengiz, “Sayın Cumhurbaşkanı bizleri huzuruna kabul etti. Görüşlerimizi ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın tarihi bir konuşması oldu. Sayın Federasyon Başkanı, yabancı sınırlamasından söz ederken, bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız’ın adını zikretti. Sayın Cumhurbaşkanımız buna iyi bir tepki verdi. Müthiş bir konuşma yaptı. Özetini söylüyorum, ’Arkadaşlar lütfen spora siyaseti karıştırmayın. Benim adımı (Sayın Cumhurbaşkanı da bu fikirde), (Sayın Cumhurbaşkanı’nın da görüşü bu şekilde) diye ifade etmeyin. Ben eğer bir şey söyleyeceksem, bunu doğrudan söylerim. Aracıya ihtiyacım yok.’ dedi. Hepimiz çok mutlu olduk. Dikkatli olmamız ve spora siyaseti sokmamamız gerek.” diye konuştu.