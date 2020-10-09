Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz Ali Sami Yen'i anma törenleri sonrasında açıklamalarda bulundu. Cengiz, Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a neden saldırıda bulunduklarını anlamadığını söyledi.

Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalar...

Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a saldırılar var. Neden yapılıyor bu saldırılar anlamıyorum. Yusuf'un bıyığına, Abdürrahim'in aksanına takılıyyorlar. Neden anlamıyorum gerçekten. Çıkan haberler nasıl böyle çıkıyor anlamıyoruz. Abdürrahim ve Yusuf beye haksızlık yapıldığını düşünüyorum.

"İbra etmeyenlere saygı duyuyorum"

"Ben ibra olayım diye değil, gelecek yönetimler için çalışıyorum. İbra etmeyenlere de saygı duyuyorum. Olabilir, bizi beceriksiz görüyor olabilirler. 'Veli yapıyor, sen de yap' diyorlar. Alasını bilirim ama yapmam. Kötü örnek, örnek olamaz."

2 kişi hariç herkes indirimi kabul etti!

Kulüpler birliği ve kendi aramızda bu konuyu konuşuyoruz. Bir virüs var şuanda. Türkiye'de vaka sayıları düşük ancak herkesin ödü kopuyor. Tamamen kapanırsak ekonomi ölür. Ekime kadar oyuncu maaşlarının tamamını ödedik. Bütün takım %15 indirimi kabul etti, 2 kişi kabul etmedi.