Mustafa Cengiz, eski başkan Dursun Özbek’in alacaklarına karşılık kulübün varlıklarına haciz koydurmasının kendilerini çok zor durumda bıraktığını belirterek, “Aylardır Florya’nın tapusuna konsantreydik. Emlak Konut’tan bize hızla geçmesi gerekiyordu. İyi saatte olsunlar, tapunun arasına girmemesi için ben oradaydım. Bununla ilgili basın toplantısı yapıp ne var ne yok ortaya dökeceğim. Ak koyun kara koyun belli olacak. Eski yönetimler Galatasaray’a fiziki, mali zarar vermeye kalkarlarsa, bana teslim edilmiş bu emaneti ölümüne savunurum, bunu da herkes bilsin” dedi. Özbek’in haciz ve ipotek koydurma ihtimali nedeniyle Florya’nın tapusunu almakta acele ettiklerini dile getiren Cengiz, şunları söyledi:

‘Özbek tüm süreci kitledi’

“Kendisiyle görüşmeler yapıyoruz. Çözüm arıyoruz. Her şeyle uğraşanlar neden divanda bize hacizlerin ne olduğunu sormuyor. Şu anda faizle birlikte 102 milyon Lira haciz var. Daha da gelecek. İcra değil, haciz. Allah kimsenin evine, ocağına haciz düşürmesin. Bütün yapılandırma sürecimizi kitlemiş durumda. Görüşmeler sürüyor, biz bunu sulh yoluyla halletmeye çalışıyoruz. Gündemimde sadece bu var. O yüzden bizzat tapuyu almaya gittim.”

‘Milli maç araları bize zarar veriyor’

Florya’da herhangi bir sorun olmadığını belirten Başkan, “Bizim 10’a yakın sakatımız oldu. Milli takım araları maalesef takımlara çok zarar veriyor. Bu her takımda böyle. Milli takımlara gidenlere farklı teknik direktörlerle farklı yüklemeler yapıldığı için farklı sakatlıklar oluşuyor. Hocamız bu anlamda söylüyor. Yoksa hoca futbolcularla iç içe, çok yakın. Ben de bunu görüyorum. Hoca ile futbolcular arasında hiçbir sorun yok” dedi.

‘Orduspor kapanınca 2.5 milyon Euro gitti’

Göreve geldiklerinde kulüp şartlarının çok kötü olduğunu kaydeden Cengiz, “Geldiğimizde enkaz falan bulmadık, enkaz olsa kaldırırsın. Maalesef sistemin içinin çürüdüğünü gördük. Bu bir yönetimle de olmadı. Aklınıza gelecek her yerden icra vardı. Lorik Cana ve Elmander’in menacer paralarını yeni ödedik. Şimdi yeni bir belge daha geldi. Orduspor’dan 2.5 milyon Euro alacağımız varmış. Orduspor kapanmış ve Yeni Orduspor kurulmuş. Hukuken karşımızda Orduspor diye bir şey yok. Oradan da gitmiş 2.5 milyon Euro” diye konuştu.

‘2-3 yıl içerisinde borç sıfırlanacak’

Galatasaray’da son iki yılda hem sportif hem de mali açıdan önemli işlerin yapıldığını aktaran Cengiz, “Haftalık hafızalara sahibiz. Galatasaray son 2 yılın şampiyonu. Tarihinde ilk defa kâra geçti. Kayyum tehlikesini atlattı, resmi kâr açıkladı. Mali şartlar böyle devam ederse, Galatasaray 2-3 yıl içinde dernek bazında da borcunu sıfırlayacak. Hedefimiz bu” ifadelerini kullandı.

‘UEFA bizi örnek olarak gösteriyor’

Mustafa Cengiz, limiti 142 milyon Euro aşmalarına rağmen doğru bir sunum ve camianın desteği sayesinde UEFA ile 4 yıllık yapılandırma anlaşması yaptıklarını hatırlatarak, “UEFA tarihinde bu bir ilk, üst üste iki defa yapılandırma yapan tek takımız. Aynı UEFA şu anda bizi diğer takımlara örnek gösteriyor. Bu bizim için onur verici. Aynı şekilde buna inanmayanlar CAS’a gitti. CAS’ta da kazandık” açıklamasını yaptı.

‘Kırmızıda geçersin ama kaza olursa...’

Cengiz, Fatih Terim'in transferde Ocak ayını işaret etmesiyle ilgili şunları söyledi:

“Hocamın söylemleri yanlış anlaşılıyor. Galatasaray bir yapılandırma anlaşmasında. Yapılandırma anlaşmasına aldırmayıp kırmızı ışıkta geçebilirsin ama kaza olursa sorumlusu sensin. Bu zorlu süreçte 1-2 yıldız oyuncu aldık. Doğru veya yanlış transfer. Ben buna karışamam. Bir çiçeği alırsınız bir yerde çok kaliteli durur, bir yerde yarım metre oynatırsanız solar. Ben burada oyuncu izleme ekibini, teknik ekibi suçlayamam. Bazıları tutmayabiliyor. Ancak kadromuzda bulunan bütün futbolcular bizim için çok değerlidir. Hepsi dünya yıldızıdır. Galatasaray gibi büyük takımlarda transferler bitmez...”

Mustafa Cengiz'den inciler:

■ Bir tek Babel’e imza parası ödedik. Oyuncuları bonservissiz aldık. Fakat politikamız, maaş dediğimiz ücretleri kesinlikle düşürmek.

■ Bir futbolcumuzun bize maliyeti 28, birinin 26, birinin 24, birinin 22 milyon Lira. Eski yönetimi eleştirmek için demiyorum. Herkes kendi şartlarında yapmış.

■ Bizim dönemimizde maaş bağlamında Falcao yüksek, ama bir dünya yıldızı. Karakterli bir çocuk. Umarız hırsıyla 90 dakika koşacak hale gelir.

■ Hoca da bir taraftar. Biz ne kadar üzülüyorsak, hoca belki de bizden fazla üzülüyor. Çünkü teknik sorumlu. Ancak ne olursa olsun sorumluluk bendedir.

■ Galatasaray dünyada çok büyük bir marka. Biz 5 tane de 6 tane de yesek, 7 tane de atsak 5 tane de atsak hiçbir şey fark etmiyor. Altın yere düşmekle hiçbir şey kaybetmez.

■ Galatasaray güneş gibidir. Güneş tutulmaları olabilir, ortalık karanlık görünebilir bu gayet doğal. Ancak güneş orada, o işte Galatasaray.